Новак поручил снизить нормативы продаж дизтоплива на бирже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФАС проработать снижение нормативов продаж дизтоплива на бирже.
- Нормативы продаж дизеля на бирже предложено снизить до 10% с 16%.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проработать снижение нормативов продаж дизтоплива на бирже до 10% с 16%, следует из сообщения правительства РФ.
«
"Также дано поручение ФАС проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%", - говорится в сообщении.