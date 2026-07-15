Рейтинг@Mail.ru
Новак поручил снизить нормативы продаж дизтоплива на бирже - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 15.07.2026
Новак поручил снизить нормативы продаж дизтоплива на бирже

Новак поручил проработать снижение нормативов продаж дизтоплива на бирже до 10%

© РИА Новости / Александр КряжевМинистр энергетики РФ Александр Новак на Красноярском экономическом форуме 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на Красноярском экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФАС проработать снижение нормативов продаж дизтоплива на бирже.
  • Нормативы продаж дизеля на бирже предложено снизить до 10% с 16%.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проработать снижение нормативов продаж дизтоплива на бирже до 10% с 16%, следует из сообщения правительства РФ.
Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, ФАС, глав регионов и отраслевых компаний.
«

"Также дано поручение ФАС проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%", - говорится в сообщении.

Бензовоз на МКАДе в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Новак рассказал о поставках топлива оптовым потребителям
Вчера, 16:09
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Топливо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала