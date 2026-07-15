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Новак рассказал о поставках топлива оптовым потребителям - РИА Новости, 15.07.2026
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16:09 15.07.2026
Новак рассказал о поставках топлива оптовым потребителям

Новак: большинство оптовых потребителей топлива в России получают его с нефтебаз

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБензовоз на МКАДе в Москве
Бензовоз на МКАДе в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бензовоз на МКАДе в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство оптовых потребителей в России получают топливо через специальные нефтебазы.
  • Практика закупки топлива напрямую у нефтеперерабатывающих заводов также существует.
  • Мелкие и частные потребители получают топливо через автозаправочные станции.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Большинство оптовых потребителей в России получают топливо через специальные нефтебазы, но есть и практика его закупки напрямую у нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил вице-премьер РФ Александр Новак после совещания по ситуации на топливном рынке.
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"В целом, такая практика существует. Многие потребители топлива получают его напрямую с нефтеперерабатывающих заводов, либо железнодорожными поставками с НПЗ, но большая часть, конечно, через специальные нефтебазы, так называемые "производственные нефтяные объединения", - ответил он на вопрос, насколько может улучшить ситуацию на рынке топлива его поставка напрямую с НПЗ.
Новак добавил, что мелкие и частные потребители получают топливо через автозаправочные станции.
"Поэтому здесь есть комплекс возможностей обеспечения топливом, он разнообразный и зависит от объемов, от размера тех или иных компаний", - заключил он.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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