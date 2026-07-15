Новак рассказал о поставках топлива оптовым потребителям

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"В целом, такая практика существует. Многие потребители топлива получают его напрямую с нефтеперерабатывающих заводов, либо железнодорожными поставками с НПЗ, но большая часть, конечно, через специальные нефтебазы, так называемые "производственные нефтяные объединения", - ответил он на вопрос, насколько может улучшить ситуацию на рынке топлива его поставка напрямую с НПЗ.