Новак рассказал о ситуации с топливом для сельхозпроизводителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти РФ провели совещание по вопросу снабжения дизельным топливом сельхозпроизводителей в регионах.
- В совещании приняли участие губернаторы регионов, где идет активная уборочная кампания, крупные агрохолдинги и торговые сети.
- Даны поручения по поставкам дизеля в конкретные регионы, на нефтебазы и для агрохолдингов и других сельхозтоваропроизводителей.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Власти РФ подробно рассмотрели ситуацию со снабжением дизельным топливом сельхозпроизводителей в регионах страны, в совещании приняли участие губернаторы субъектов, в которых уже идет активная уборочная кампания, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
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"Мы сегодня провели штаб, который был посвящен основному вопросу - это снабжение... сельхозпроизводителей дизельным топливом, в первую очередь. Участвовали губернаторы регионов, в которых уже идет активная кампания уборочная. Участвовали компании, крупные агрохолдинги, а также крупные торговые сети. Подробно рассмотрели ситуацию с топливообеспечением по каждому региону", - сказал он ИС "Вести".
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"Даны соответствующие поручения в рамках тех балансовых заданий, которые сформированы, по поставкам дизеля в конкретные регионы, на конкретные нефтебазы и для конкретных крупных агрохолдингов, а также для других сельхозтоваропроизводителей в целом по регионам", - добавил Новак.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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