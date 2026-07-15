Новак рассказал о ситуации с топливом для сельхозпроизводителей

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Власти РФ подробно рассмотрели ситуацию со снабжением дизельным топливом сельхозпроизводителей в регионах страны, в совещании приняли участие губернаторы субъектов, в которых уже идет активная уборочная кампания, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.