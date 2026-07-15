Российские тхэквондистки стали серебряными призерами командного Кубка мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Женская сборная России по тхэквондо стала серебряным призером командного Кубка мира, победив команды Южной Кореи и Ирана, но проиграв команде Марокко в финале.

Мужская сборная России по тхэквондо заняла четвертое место, уступив команде Таиланда в матче за третье место.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Женская сборная России по тхэквондо стала серебряным призером командного Кубка мира, который проходит в южнокорейском Чхунчхоне.

Российская команда, которую представляли Алиса Сошникова, Маргарита Агрофенина, Юлия Кудрявцева и Мария Федера, прошли по турнирной сетке, одержав победы над командами Южной Кореи Ирана . В финале россиянки проиграли команде Марокко.

Мужская сборная России в составе Ханмагомеда Рамазанова, Даниила Жданова, Муслима Ахтаева и Семена Фролова дошла до матча за третье место, где уступила команде Таиланда.