Туроператор рассказал, почему таксисты в Бодруме начали угрожать туристам

Краткий пересказ от РИА ИИ В Бодруме таксисты вступают в конфликты с туристами, пользующимися приложениями для заказа автомобилей, доходящие до угроз и драк.

Туристы жалуются на необоснованно высокие цены в обычных такси, в то время как приложения позволяют заранее увидеть цену и избежать подобных ситуаций.

Конфликты между водителями негативно сказываются на репутации Бодрума как популярного курорта.

АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. Таксисты в турецком Бодруме все чаще вступают в конфликты с туристами, пользующимися приложениями для заказа автомобилей, а ситуация уже доходит до угроз и драк между водителями, сообщил РИА Новости туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

Туристы в турецком курортном Бодруме , пользующиеся сервисом Uber , могут столкнуться с угрозами и попытками пересадить их в другое такси, сообщил во вторник портал Turizmnews. Так, турецкий бизнесмен, генеральный директор Tam Finans Хакан Караманлы сообщил, что вызвал такси через приложение Uber от отеля Divan Bodrum, примерно через 100 метров путь автомобилю преградило такси со стоянки в районе Тюркбюкю. Бизнесмен утверждает, что водитель пытался силой пересадить его в другой автомобиль, оскорблял его и требовал сообщить домашний адрес.

"Мы уже сталкиваемся со случаями, когда туристам угрожают только за то, что они воспользовались приложением для заказа автомобиля. Конфликты между водителями происходят практически на глазах у отдыхающих", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Бодруме напряженность вокруг сервисов заказа автомобилей заметно выросла в нынешнем туристическом сезоне. Он отметил, что некоторые представители традиционного таксомоторного бизнеса негативно реагируют на работу цифровых платформ и пытаются препятствовать их использованию.

Беке рассказал, что туристы все чаще жалуются на необоснованно высокие цены на поездки в обычных такси. По его словам, иностранцам нередко называют стоимость, значительно превышающую стандартные тарифы, тогда как приложения позволяют заранее увидеть цену и избежать подобных ситуаций.

Собеседник агентства отметил, что конфликты между водителями негативно сказываются на репутации Бодрума как одного из самых популярных курортов Турции.

По его словам, отдыхающие рассчитывают на безопасный и комфортный отдых, однако становятся свидетелями ссор, угроз и попыток помешать работе водителей, сотрудничающих с цифровыми сервисами.

Беке добавил, что представители туристической отрасли выступают за развитие современных сервисов перевозок, обеспечивающих прозрачное ценообразование и конкуренцию.

Вместе с тем, по его словам, транспортный сектор в основном продолжает поддерживать традиционных таксистов, из-за чего проблема пока не находит системного решения.