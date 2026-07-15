Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четверо священнослужителей из Луганской Народной Республики внесены в базу сайта «Миротворец».
- Среди внесенных в базу данных — священнослужители Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Луганской епархии.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Четверо священнослужителей из Луганской Народной Республики внесены в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
В среду на сайте были опубликованы данные священнослужителей Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Луганской епархии: схиархимандрита Серафима (Вячеслава Сусидко), послушника Алексея Орехова, иеромонаха Никона (Николая Платонова) и иеродиакона Фаддея (Романа Степина).
Ресурс называет их "изменниками родины" и обвиняет, в частности, в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.