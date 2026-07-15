ВС России поразили два сухогруза в порту в Николаевской области

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, были поражены ударом ВС РФ в момент выгрузки в порту "Днепро-Бугский" в Николаевской области, сообщили в Минобороны России.