ВС России поразили два сухогруза в порту в Николаевской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, были поражены ударом ВС России.
- Удар был нанесен в момент выгрузки в порту "Днепро-Бугский" в Николаевской области.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, были поражены ударом ВС РФ в момент выгрузки в порту "Днепро-Бугский" в Николаевской области, сообщили в Минобороны России.
Ночью ВС РФ продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
"В порту "Днепро-Бугский" (государственное предприятие "Днепро-Бугский морской торговый порт") Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ", - говорится в сообщении.
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