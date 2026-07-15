Россиянина будут судить по делу о контрабанде драгоценных камней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московская межрегиональная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде драгоценных и полудрагоценных камней.
- Общая сумма контрабандных камней превышает 17 миллионов рублей, а их количество — более трех тысяч.
- Обвиняемый организовал пересылку международных посылок с драгоценными и полудрагоценными камнями в 2025 году.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Суд в Москве ждет россиянина по делу о контрабанде более чем 3 тысяч драгоценных и полудрагоценных камней на 17 миллионов рублей, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде драгоценных и полудрагоценных камней на сумму 17 миллионов рублей… Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что россиянин обвиняется по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо границу РФ стратегически важных товаров".
Установлено, что обвиняемый в 2025 году организовал пересылку международных посылок, в которых было более 3 тысяч драгоценных и полудрагоценных камней на свыше чем 17 миллионов рублей. Среди ввезенного - сапфиры и рубины, а также апатиты, шпинель, опалы, турмалины, аквамарины, цирконы и аметисты. Это камни отнесены к категории стратегически важных товаров, подчеркнули в прокуратуре.