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Россиянина будут судить по делу о контрабанде драгоценных камней - РИА Новости, 15.07.2026
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19:22 15.07.2026 (обновлено: 19:24 15.07.2026)
Россиянина будут судить по делу о контрабанде драгоценных камней

Россиянина будут судить по делу о контрабанде драгоценных камней на 17 млн руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московская межрегиональная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде драгоценных и полудрагоценных камней.
  • Общая сумма контрабандных камней превышает 17 миллионов рублей, а их количество — более трех тысяч.
  • Обвиняемый организовал пересылку международных посылок с драгоценными и полудрагоценными камнями в 2025 году.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Суд в Москве ждет россиянина по делу о контрабанде более чем 3 тысяч драгоценных и полудрагоценных камней на 17 миллионов рублей, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде драгоценных и полудрагоценных камней на сумму 17 миллионов рублей… Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что россиянин обвиняется по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо границу РФ стратегически важных товаров".
Установлено, что обвиняемый в 2025 году организовал пересылку международных посылок, в которых было более 3 тысяч драгоценных и полудрагоценных камней на свыше чем 17 миллионов рублей. Среди ввезенного - сапфиры и рубины, а также апатиты, шпинель, опалы, турмалины, аквамарины, цирконы и аметисты. Это камни отнесены к категории стратегически важных товаров, подчеркнули в прокуратуре.
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