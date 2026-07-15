Россиянина будут судить по делу о контрабанде драгоценных камней

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Суд в Москве ждет россиянина по делу о контрабанде более чем 3 тысяч драгоценных и полудрагоценных камней на 17 миллионов рублей, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Установлено, что обвиняемый в 2025 году организовал пересылку международных посылок, в которых было более 3 тысяч драгоценных и полудрагоценных камней на свыше чем 17 миллионов рублей. Среди ввезенного - сапфиры и рубины, а также апатиты, шпинель, опалы, турмалины, аквамарины, цирконы и аметисты. Это камни отнесены к категории стратегически важных товаров, подчеркнули в прокуратуре.