Российские дроноводы срывают доставку боеприпасов ВСУ на донецком участке

ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск "Южная" лишают солдат ВСУ на линии фронта провизии и боеприпасов, уничтожая средства подвоза, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.

Уточняется, что также с начала июля уничтожены 73 склада боеприпасов, вооружения и материальных средств.