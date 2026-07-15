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Российские дроноводы срывают доставку боеприпасов ВСУ на донецком участке - РИА Новости, 15.07.2026
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15:37 15.07.2026
Российские дроноводы срывают доставку боеприпасов ВСУ на донецком участке

РИА Новости: дроноводы "Южной" группировки войск уничтожили в июле 73 склада ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения войск беспилотных систем российской группировки войск «Южная» уничтожают средства подвоза провизии и боеприпасов ВСУ на линии фронта.
  • За первые две недели месяца на донецком участке уничтожено 60 единиц автомобильной техники и более 90 наземных робототехнических комплексов, а также с начала июля уничтожены 73 склада боеприпасов, вооружения и материальных средств.
ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск "Южная" лишают солдат ВСУ на линии фронта провизии и боеприпасов, уничтожая средства подвоза, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
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"За первые две недели месяца уничтожено на донецком участке, в том числе и под Константиновкой, 60 единиц автомобильной техники, а также более 90 наземных робототехнических комплексов", - сообщили в группировке.
Уточняется, что также с начала июля уничтожены 73 склада боеприпасов, вооружения и материальных средств.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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22 июня 2022, 17:18
 
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