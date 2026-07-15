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Российские военные уничтожили украинский Hornet автоматной очередью - РИА Новости, 15.07.2026
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21:48 15.07.2026
Российские военные уничтожили украинский Hornet автоматной очередью

РИА Новости: российские военные уничтожили дрон ВСУ Hornet автоматной очередью

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие из 110-й отдельной гвардейской бригады уничтожили украинский беспилотник самолетного типа Hornet, открыв по нему огонь из автоматов.
  • Стрелок-водитель Илья Каштанов отметил, что особую опасность представляют FPV-дроны, которые переходят в пикирование непосредственно перед атакой.
  • Пулеметные расчеты мобильных огневых групп способны поражать украинские беспилотники на расстоянии до 500 метров.
ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Стрелок-водитель 110-й отдельной гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" Илья Каштанов рассказал РИА Новости, что российские военнослужащие уничтожили украинский беспилотник самолетного типа Hornet, открыв по нему огонь из автоматов.
«
"Ехали по своим задачам, увидели вражеский дрон Hornet. Мы с водителем и стрелками быстро покинули машину и открыли огонь по нему из АК-74. Попали и сбили", — сказал Каштанов.
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Он отметил, что особую опасность представляют FPV-дроны, которые переходят в пикирование непосредственно перед атакой.
«
"Самое сложное в нашей работе — когда дрон-камикадзе начинает резко пикировать на цель. В этот момент главное — успеть его сбить", — пояснил военнослужащий.
Каштанов также рассказал, что пулеметные расчеты мобильных огневых групп способны поражать украинские беспилотники на расстоянии до 500 метров.
По его словам, наиболее эффективно открывать огонь по дрону до того, как он перейдет в пикирование, поскольку после этого скорость цели резко возрастает. Для стрельбы используются патроны, снаряженные через один трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями, что облегчает корректировку огня и повышает эффективность поражения воздушных целей, добавил собеседник агентства.
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