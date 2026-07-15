Российские военные уничтожили украинский Hornet автоматной очередью

"Ехали по своим задачам, увидели вражеский дрон Hornet. Мы с водителем и стрелками быстро покинули машину и открыли огонь по нему из АК-74. Попали и сбили", — сказал Каштанов.

"Самое сложное в нашей работе — когда дрон-камикадзе начинает резко пикировать на цель. В этот момент главное — успеть его сбить", — пояснил военнослужащий.

По его словам, наиболее эффективно открывать огонь по дрону до того, как он перейдет в пикирование, поскольку после этого скорость цели резко возрастает. Для стрельбы используются патроны, снаряженные через один трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями, что облегчает корректировку огня и повышает эффективность поражения воздушных целей, добавил собеседник агентства.