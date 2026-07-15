Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.

В украинских портах «Черноморск» и «Днепро-Бугский» поражены четыре судна, а также объекты портовой инфраструктуры, резервуары с ГСМ для ВСУ и цеха по производству и сборке беспилотников.

Российские силы ПВО за сутки уничтожили 558 беспилотников и восемь управляемых авиабомб ВСУ.

Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск «Южная» лишают солдат ВСУ на линии фронта провизии и боеприпасов, уничтожая средства подвоза.

Теракт предотвращен на нефтяном предприятии в Югре, действовавший по заданию спецслужб Украины россиянин задержан у тайника со взрывчаткой.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщило Минобороны России.

Как отмечают в оборонном ведомстве, армия России в украинских портах "Черноморск" и "Днепро-Бугский" поразила четыре судна. Помимо этого, в портах "Одесса" и "Черноморск" поражены объекты портовой инфраструктуры, резервуары с ГСМ для ВСУ , а также цеха по производству и сборке беспилотников.

Также армия России групповым ударом поразила в порту в Одессе два цеха по производству и сборке украинских беспилотников. Кроме того, поражены осуществлявшие доставку грузов для ВСУ контейнеровоз и сухогруз в порту "Черноморск" в Одесской области и два сухогруза в порту "Днепро-Бугский" в Николаевской области.

В Минобороны добавили, что за сутки было уничтожено пять украинских безэкипажных катеров в Черном море.

ВСУ за сутки потеряли 1505 военнослужащих. Российские силы ПВО за сутки уничтожили 558 беспилотников и восемь управляемых авиабомб ВСУ.

Успехи в зоне спецоперации

Бойцы 6-й гвардейской армии за неделю поразили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Торез.

Ударом расчета беспилотников "Герань" уничтожена используемая в интересах ВСУ газораспределительная станция в Краматорске, сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты российских БПЛА уничтожают последние каналы снабжения ВСУ в Красном Лимане, сообщил начальник расчета разведывательного БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Моряк.

Операторы БПЛА "Севера" за первую неделю июля уничтожили 20 единиц автомобильной техники ВСУ в Харьковской области, не жалея дронов для гарантированного поражения целей, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным Карта.

Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск "Южная" отрезают ВСУ от связи, а также лишают возможности использовать дроны на донецком участке фронта, в том числе и под Константиновкой, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.

ВС РФ за сутки нанесли удары по логистическим центрам ВСУ, а также местам хранения беспилотников дальнего действия, сообщило Минобороны России.

Российские расчеты ударных БПЛА за минувшую ночь уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", четыре огневые группы ВСУ и более 20 украинских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск "Южная" выбивают артиллерию ВСУ на донецком участке фронта, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.

Насыпная переправа в районе Маяков, через которую снабжались ВСУ в Красном Лимане, уничтожена почти месяц назад, заявил на видео, опубликованном Минобороны РФ, начальник расчета разведывательного БПЛА 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Моряк.

Российские бойцы фиксируют присутствие иностранных наемников ВСУ в ходе боев на константиновском направлении в ДНР, сообщил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Моздок.

Бойцы подразделений войск беспилотных систем российской группировки войск "Южная" лишают солдат ВСУ на линии фронта провизии и боеприпасов, уничтожая средства подвоза, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.

Российские войска накрыли авиабомбой штаб подразделения ударных беспилотных авиационных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Российские военные в Днепропетровской области обнаружили и уничтожили расчет операторов беспилотников ВСУ, в составе которого находилась женщина, рассказал РИА Новости командир расчета беспилотных систем группировки войск "Центр" Антон Зайцев.

Артиллерийские расчеты РФ за минувшую ночь уничтожили пять вражеских пунктов управления БПЛА и более 80 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

Предотвращен теракт на нефтезаводе в Югре

Теракт предотвращен на нефтяном предприятии в Югре, действовавший по заданию спецслужб Украины россиянин задержан у тайника со взрывчаткой, сообщила в среду ФСБ. Подозреваемый посредством интернет-мессенджеров установил конфиденциальные отношения с украинскими спецслужбами и передавал противнику сведения о расположенных в регионе объектах топливно-энергетического комплекса.

По данному факту следственным подразделением РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

У Киева дела плохи

Доукомплектованная после колоссальных потерь 159-я механизированная бригада ВСУ продолжает нести потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Разрозненным малым группам ВСУ, оставшимся в Константиновке, командование не разрешает выйти, им остается только сдаться, сообщил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Моздок.

Операторы дронов 105-го Черниговского пограничного отряда, атаковавшие Брянскую область, понесли массовые потери в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Около 30% украинских военнослужащих, проходящих подготовку в международном учебном центре Camp Jomsborg в Польше, будут уничтожены до конца года, признал командир австралийского контингента майор Фрэнк в интервью газете Australian.

Из-за нехватки младшего офицерского состава ВСУ в Харьковской области командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Коалиция желающих" сильна лишь на словах и бессильна в вопросе прекращения огня на Украине, пишет немецкий журнал Spiegel.

Россия получает от США сигналы о том, что они готовы продолжить посреднические усилия по Украине после того, как станут свободнее от своих проблем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Размещение на Украине войск "коалиции желающих" неприемлемо, Россия будет рассматривать их как законные военные цели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зверства ВСУ

Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно нанося удары по детям, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял принудительно мобилизованного священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Украинские войска минированием подъездных дорог пытаются изолировать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар от нормального снабжения, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Она добавила, что интенсивность атак ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар за последние дни возросла, противник наносит удары по людям и объектам городской среды. Помимо этого, Яшина отметила, что ВСУ ударами по пожарной части города-спутника Запорожской АЭС Энергодара преследуют цель снизить готовность экстренных служб к реагированию на любые чрезвычайные ситуации.

Украинские военные за прошедшие сутки более 120 раз атаковали дронами 10 районов Белгородской области, пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. В оперативном штабе региона добавили, что два мирных жителя пострадали в Шебекинском округе Белгородской области при атаках дронов ВСУ на автомобиль и спецтехнику.

Над территорией Курской области за прошедшие сутки сбито 105 украинских беспилотников различного типа, 89 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.