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Российские военные поразили два судна с военным грузом в порту Одесса - РИА Новости, 15.07.2026
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17:56 15.07.2026 (обновлено: 18:12 15.07.2026)
Российские военные поразили два судна с военным грузом в порту Одесса

Минобороны: в порту "Одесса" поражены два сухогруза с грузом военного назначения

© AP Photo / Odesa Region AdministrationПожарные в порту Одессы, Украина
Пожарные в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Odesa Region Administration
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В порту «Одесса» поражены два сухогруза с грузом военного назначения.
  • Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два сухогруза с грузом военного назначения поражены в порту "Одесса" , сообщило Минобороны России.
«
"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") - два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки", - говорится в сообщении.
В Минобороны России отметили, что в течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
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