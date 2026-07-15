Российские военные поразили два судна с военным грузом в порту Одесса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В порту «Одесса» поражены два сухогруза с грузом военного назначения.
- Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два сухогруза с грузом военного назначения поражены в порту "Одесса" , сообщило Минобороны России.
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"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") - два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки", - говорится в сообщении.
В Минобороны России отметили, что в течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18