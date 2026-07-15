Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.07.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
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За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 558 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 673 самолета, 284 вертолета, 181 724 беспилотника, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 163 танка и других бронемашин, 1 758 реактивных систем залпового огня, 35 769 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 66 525 единиц автомобильной техники.