МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 260 человек спасли специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) за первое полугодие этого года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров... Они спасли более 260 человек, в том числе оперативно госпитализировали 47 пострадавших в происшествиях и соматических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что за первое полугодие пилоты и спасатели Московского авиационного центра свыше 550 раз привлекались для тушения пожаров, оказания помощи людям и эвакуации пациентов в медучреждения.

"В настоящее время в МАЦ работают более 500 человек, это - пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра санитарные и пожарные вертолеты. Сотрудники постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов", - добавил он.