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В Турции спасатели эвакуировали россиян, заблудившихся в горах - РИА Новости, 15.07.2026
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16:15 15.07.2026
В Турции спасатели эвакуировали россиян, заблудившихся в горах

В Турции спасатели эвакуировали троих россиян, заблудившихся в горах

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГоры
Горы - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое российских туристов заблудились в горах в турецкой провинции Ризе.
  • Спасатели эвакуируют российских туристов, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
  • Дипломаты поддерживают связь с турецкими службами для уточнения информации о ходе операции.
СТАМБУЛ, 15 июл – РИА Новости. Спасатели эвакуировали российских туристов, заблудившихся в горной местности в турецкой провинции Ризе на северо-востоке страны, предварительно, состояние здоровья граждан России удовлетворительное, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Трабзоне.
Трое российских туристов, вышедших на пешую прогулку в горах Ризе, позвонили экстренным службам во вторник и попросили о помощи, так как заблудились в условиях густого тумана, сообщали местные СМИ.
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"В настоящее время поисково-спасательная операция турецкого управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) и подразделений жандармерии (JAK) завершена. Туристы спускаются по безопасному маршруту в сопровождении подразделений AFAD и JAK. Предварительно, состояние здоровья российских граждан оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью не выявлено", - сообщили в генконсульстве.
Дипломаты отметили, что поддерживают оперативную связь с управлением жандармерии провинции Ризе для уточнения личностей росграждан, а также получения актуальной информации о ходе поисково-спасательной операции.
Обращений в генконсульство от российских граждан и членов их семей не поступало, сообщили в учреждении.
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