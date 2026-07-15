В Турции спасатели эвакуировали россиян, заблудившихся в горах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое российских туристов заблудились в горах в турецкой провинции Ризе.
- Спасатели эвакуируют российских туристов, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
- Дипломаты поддерживают связь с турецкими службами для уточнения информации о ходе операции.
СТАМБУЛ, 15 июл – РИА Новости. Спасатели эвакуировали российских туристов, заблудившихся в горной местности в турецкой провинции Ризе на северо-востоке страны, предварительно, состояние здоровья граждан России удовлетворительное, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Трабзоне.
Трое российских туристов, вышедших на пешую прогулку в горах Ризе, позвонили экстренным службам во вторник и попросили о помощи, так как заблудились в условиях густого тумана, сообщали местные СМИ.
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"В настоящее время поисково-спасательная операция турецкого управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) и подразделений жандармерии (JAK) завершена. Туристы спускаются по безопасному маршруту в сопровождении подразделений AFAD и JAK. Предварительно, состояние здоровья российских граждан оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью не выявлено", - сообщили в генконсульстве.
Дипломаты отметили, что поддерживают оперативную связь с управлением жандармерии провинции Ризе для уточнения личностей росграждан, а также получения актуальной информации о ходе поисково-спасательной операции.
Обращений в генконсульство от российских граждан и членов их семей не поступало, сообщили в учреждении.
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