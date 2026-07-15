В Госдуме считают, что нутрициологи должны уметь оказывать медпомощь

Краткий пересказ от РИА ИИ Нутрициологи, которые появятся в поликлиниках с 1 сентября 2026 года, должны уметь оказывать медицинскую помощь в полном объеме, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Консультации в вопросах специализированного питания, БАДов и спортивного питания сегодня крайне актуальны и популярны. Депутат добавила, что люди все чаще обращаются к таким специалистам, и добавила, что такие продукты и рационы должны назначать исключительно компетентные специалисты.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нутрициологи в поликлиниках должны уметь оказывать медицинскую помощь в полном объеме, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Ранее Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, добавив свыше 15 новых компетенций, включая нутрициологов. С 1 сентября 2026 года нутрциологи появятся в поликлиниках.

"Поскольку деятельность нутрициологов напрямую связана со здоровьем людей, то в поликлинике они должны уметь оказывать медицинскую помощь в полном объеме: от профилактических мероприятий до реанимационных действий", - сказала Соломатина "Парламентской газете"

Она отметила, что консультации в вопросах специализированного питания, БАДов и спортивного питания сегодня крайне актуальны и популярны. Депутат добавила, что люди все чаще обращаются к таким специалистам, а бытующее мнение о вреде спортивного питания - это скорее миф.