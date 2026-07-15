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В Госдуме считают, что нутрициологи должны уметь оказывать медпомощь - РИА Новости, 15.07.2026
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16:48 15.07.2026
В Госдуме считают, что нутрициологи должны уметь оказывать медпомощь

Соломатина: нутрициологи в поликлиниках должны уметь оказывать медпомощь

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нутрициологи, которые появятся в поликлиниках с 1 сентября 2026 года, должны уметь оказывать медицинскую помощь в полном объеме, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
  • Консультации в вопросах специализированного питания, БАДов и спортивного питания сегодня крайне актуальны и популярны. Депутат добавила, что люди все чаще обращаются к таким специалистам, и добавила, что такие продукты и рационы должны назначать исключительно компетентные специалисты.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нутрициологи в поликлиниках должны уметь оказывать медицинскую помощь в полном объеме, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
Ранее Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, добавив свыше 15 новых компетенций, включая нутрициологов. С 1 сентября 2026 года нутрциологи появятся в поликлиниках.
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"Поскольку деятельность нутрициологов напрямую связана со здоровьем людей, то в поликлинике они должны уметь оказывать медицинскую помощь в полном объеме: от профилактических мероприятий до реанимационных действий", - сказала Соломатина "Парламентской газете".
Она отметила, что консультации в вопросах специализированного питания, БАДов и спортивного питания сегодня крайне актуальны и популярны. Депутат добавила, что люди все чаще обращаются к таким специалистам, а бытующее мнение о вреде спортивного питания - это скорее миф.
"Ключевое условие безопасности и пользы заключается в том, что такие продукты и рационы должны назначать исключительно компетентные специалисты. Это могут быть компетентные нутрициологи, врачи лечебной физкультуры, реабилитологи, гастроэнтерологи. А все препараты должны быть сертифицированы и лицензированы", - подчеркнула парламентарий.
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