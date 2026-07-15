Рейтинг@Mail.ru
Сийярто отказался от депутатского мандата - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 15.07.2026
Сийярто отказался от депутатского мандата

Сийярто отказался от депутатского мандата и решил пойти работать в китайскую BYD

© РИА НовостиПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петер Сийярто отказался от поста депутата в парламенте Венгрии.
  • Он уходит работать на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию BYD.
БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказывается от поста депутата в парламенте страны и уходит работать на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию BYD.
«

"Я подал заявление об отказе от депутатского мандата. Причина в том, что мне поступило чрезвычайно почетное предложение занять международную должность в одной из ведущих компаний мировой экономики", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.

Экс-министр сообщил, что с сегодняшнего дня займет должность руководителя, отвечающего за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса группы компаний BYD.
По итогам выборов в апреле Сийярто в седьмой раз получил удостоверение депутата венгерского парламента по списку партии "Фидес". Впервые Сийярто получил депутатский мандат в 2002 году в возрасте 23 лет, став самым молодым депутатом в Венгрии. Парламент Венгрии в понедельник принял поправку к конституции, которая ограничивает срок нахождения в должности депутата 12 годами.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Мадьяр пригрозил отстранить от должности президента, если тот сам не уйдет
21 апреля, 10:28
 
В миреВенгрияРоссияПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала