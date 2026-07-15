Сийярто отказался от депутатского мандата

Краткий пересказ от РИА ИИ Петер Сийярто отказался от поста депутата в парламенте Венгрии.

Он уходит работать на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию BYD.

БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказывается от поста депутата в парламенте страны и уходит работать на руководящую должность в китайскую автомобильную компанию BYD.

« "Я подал заявление об отказе от депутатского мандата. Причина в том, что мне поступило чрезвычайно почетное предложение занять международную должность в одной из ведущих компаний мировой экономики", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.

Экс-министр сообщил, что с сегодняшнего дня займет должность руководителя, отвечающего за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса группы компаний BYD.

По итогам выборов в апреле Сийярто в седьмой раз получил удостоверение депутата венгерского парламента по списку партии "Фидес". Впервые Сийярто получил депутатский мандат в 2002 году в возрасте 23 лет, став самым молодым депутатом в Венгрии. Парламент Венгрии в понедельник принял поправку к конституции, которая ограничивает срок нахождения в должности депутата 12 годами.