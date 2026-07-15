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Швеция внесет ежей в Красную книгу - РИА Новости, 15.07.2026
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23:46 15.07.2026
Швеция внесет ежей в Красную книгу

Швеция впервые внесет ежей в Красную книгу

© Fotolia / yarinkamorozovaЕж
Еж - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Fotolia / yarinkamorozova
Еж. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швеция внесет ежей и угрей в Красную книгу.
  • В список охраняемых видов будет включено 230 наименований, включая некоторые виды бабочек и других насекомых.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Швеция внесет ежей и угрей в Красную книгу, сообщило правительство королевства.
"Правительство приняло решение об изменении природоохранных правил и составлении нового списка видов, находящихся под национальной защитой… В список будет включен еж, численность которого сократилась за последнее десятилетие", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Ранее ежи не были охраняемым видом в королевстве. Как уточнили власти, в Красную книгу также добавят угрей, некоторые виды бабочек и других насекомых. Всего список охраняемых видов будет включать 230 наименований.
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