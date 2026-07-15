Председатель ФГР Шишкарев назвал допуск сборной России прорывным решением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация гандбола (IHF) допустила сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах без ограничений.
- Гандбол стал третьим игровым видом спорта, в котором российские команды всех возрастов были допущены к международным соревнованиям.
- Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев отметил необходимость подтверждения со стороны Европейской федерации гандбола (EHF) для участия в континентальных отборочных турнирах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в разговоре с РИА Новости назвал прорывным решение Международной федерации гандбола (IHF) о возвращении сборных России на международную арену.
В среду IHF допустила сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах без каких-либо ограничений. Гандбол стал третьим игровым видом спорта, где были допущены российские команды всех возрастов. В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к участию в соревнованиях с флагом и гимном, в июле аналогичное решение приняла Международная федерация волейбола (FIVB).
"Безусловно, это прорывное решение, которого мы давно ждали и которое позволит российским и белорусским сборным, а также профессиональным клубам вернуться в международный соревновательный процесс. Благодарим за последовательную и объективную позицию IHF во главе с Хассаном Мустафой. Теперь необходимо подтверждение со стороны Европейской федерации гандбола (EHF), так как все отборочные турниры проводятся в континентальном формате. В любом случае мы будем тесно контактировать с IHF и EHF и предметно обговаривать сроки возобновления в турнирах каждой сборной", - сказал Шишкарев РИА Новости.
"Отборочные старты для участия в женском чемпионате Европы 2026 года и мужском чемпионате мира 2027 года уже завершены. В октябре планируется проведение женского юниорского первенства мира в Марокко для команд, составленных из игроков не старше 2010 года рождения. Будем изучать возможность выступления там нашей сборной под руководством Ирины Близновой. Тем более, что ФГР уже получала информационный запрос относительно формирования этой команды. Поздравляю всех поклонников гандбола с возвращением на международную арену. При этом мы отдаем себе отчет, что еще предстоит провести серьезную работу для того, чтобы добиться конкретных шагов по реализации этого знакового решения", - добавил он.