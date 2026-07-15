Председатель ФГР Шишкарев назвал допуск сборной России прорывным решением

В среду IHF допустила сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах без каких-либо ограничений. Гандбол стал третьим игровым видом спорта, где были допущены российские команды всех возрастов. В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к участию в соревнованиях с флагом и гимном, в июле аналогичное решение приняла Международная федерация волейбола (FIVB).

"Безусловно, это прорывное решение, которого мы давно ждали и которое позволит российским и белорусским сборным, а также профессиональным клубам вернуться в международный соревновательный процесс. Благодарим за последовательную и объективную позицию IHF во главе с Хассаном Мустафой. Теперь необходимо подтверждение со стороны Европейской федерации гандбола (EHF), так как все отборочные турниры проводятся в континентальном формате. В любом случае мы будем тесно контактировать с IHF и EHF и предметно обговаривать сроки возобновления в турнирах каждой сборной", - сказал Шишкарев РИА Новости.