В Севастополе временно ограничили электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения.
- Подача света будет осуществляться по графику "3 через 3".
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе в среду, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ в 9.07 введен режим временного ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении "Севастопольэнерго".
По данным компании, подача света будет осуществляться по графику "3 через 3".