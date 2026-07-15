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В Севастополе временно ограничили электроснабжение - РИА Новости, 15.07.2026
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10:21 15.07.2026
В Севастополе временно ограничили электроснабжение

В Севастополе подача света будет осуществляться по графику 3 через 3

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения.
  • Подача света будет осуществляться по графику "3 через 3".
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе в среду, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
Часть населенных пунктов северо-западного и восточного энергорайонов Крыма обесточены из-за атак ВСУ, сообщили ранее в пресс-службе компании "Крымэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ в 9.07 введен режим временного ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении "Севастопольэнерго".
По данным компании, подача света будет осуществляться по графику "3 через 3".
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