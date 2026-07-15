Аграрии Приамурья завершили посевную и посадили новые культуры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июл – РИА Новости. Аграрии Амурской области завершили посевную кампанию на площади более 1,1 миллиона гектаров и впервые высадили новые культуры, сообщает правительство региона.

"В целом, считаю, посевная кампания прошла неплохо… аграрии вносят удобрения. Если в прошлом году ставилась задача в среднем по области внести 62 килограмма на гектар, то в этом году уже 66 килограммов на гектар. Большая часть сельхозпредприятий понимают, что удобрения важны для урожая, и применяют их", — сказал губернатор Василий Орлов.

Глава региона добавил, что сейчас главная задача — подготовка к уборочной.

Орлов также отметил, что валовой сбор культур ожидается на уровне прошлого года. В 2025 году Амурская область поставила абсолютный рекорд – валовой сбор зерновых и сои составил почти 2,3 миллиона тонн.

Основной культурой области остается соя — ее посеяли на 874,4 тысячи гектаров. Зерновые заняли 188 тысяч гектаров (плюс 13 тысяч). Ранние зерновые разместили на 154,5 тысячи гектаров (плюс 14 тысяч), кукурузу на зерно — на 30,9 тысячи (плюс 5 тысяч), гречиху — на 2,26 тысячи.

Рапс занял 0,76 тысячи гектаров, кормовые культуры — 28 тысяч, картофель — 0,85 тысячи. Площадь под овощами сохранилась на уровне прошлого года и составила 0,22 тысячи гектаров.

"Амурские аграрии продолжают экспериментировать с новыми культурами: в этом году посеяли лен, фасоль, чечевицу, горох, подсолнечник, лекарственные травы", — добавили в правительстве.

Всего в этом сезоне хозяйства внесли 45,7 тонны минеральных удобрений, выполнив план на 66%. Яровой сев полностью завершили восемь округов: Архаринский, Ивановский, Октябрьский, Серышевский, Ромненский, Зейский, Шимановский и Сковородинский.