Рейтинг@Mail.ru
Аграрии Приамурья завершили посевную и посадили новые культуры - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 15.07.2026
Аграрии Приамурья завершили посевную и посадили новые культуры

Аграрии Амурской области завершили посевную кампанию

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского краяСбор урожая
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Алтайского края
Сбор урожая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июл – РИА Новости. Аграрии Амурской области завершили посевную кампанию на площади более 1,1 миллиона гектаров и впервые высадили новые культуры, сообщает правительство региона.
"В целом, считаю, посевная кампания прошла неплохо… аграрии вносят удобрения. Если в прошлом году ставилась задача в среднем по области внести 62 килограмма на гектар, то в этом году уже 66 килограммов на гектар. Большая часть сельхозпредприятий понимают, что удобрения важны для урожая, и применяют их", — сказал губернатор Василий Орлов.
Глава региона добавил, что сейчас главная задача — подготовка к уборочной.
Орлов также отметил, что валовой сбор культур ожидается на уровне прошлого года. В 2025 году Амурская область поставила абсолютный рекорд – валовой сбор зерновых и сои составил почти 2,3 миллиона тонн.
Основной культурой области остается соя — ее посеяли на 874,4 тысячи гектаров. Зерновые заняли 188 тысяч гектаров (плюс 13 тысяч). Ранние зерновые разместили на 154,5 тысячи гектаров (плюс 14 тысяч), кукурузу на зерно — на 30,9 тысячи (плюс 5 тысяч), гречиху — на 2,26 тысячи.
Рапс занял 0,76 тысячи гектаров, кормовые культуры — 28 тысяч, картофель — 0,85 тысячи. Площадь под овощами сохранилась на уровне прошлого года и составила 0,22 тысячи гектаров.
"Амурские аграрии продолжают экспериментировать с новыми культурами: в этом году посеяли лен, фасоль, чечевицу, горох, подсолнечник, лекарственные травы", — добавили в правительстве.
Всего в этом сезоне хозяйства внесли 45,7 тонны минеральных удобрений, выполнив план на 66%. Яровой сев полностью завершили восемь округов: Архаринский, Ивановский, Октябрьский, Серышевский, Ромненский, Зейский, Шимановский и Сковородинский.
По зерновым культурам план выполнили семь округов. В передовиках оказались Ивановский, Благовещенский, Завитинский, Серышевский, Свободненский, Шимановский и Сковородинский, уточнили в правительстве.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Анохин: финансирование сельского хозяйства из федбюджета выросло в три раза
11 июня, 13:18
 
Амурская областьОктябрьский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала