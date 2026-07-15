"Австралийцы обучают украинцев исключительно для того, чтобы те выжили и научились наилучшим образом уничтожать русских", — сказал он.

Натасканные таким образом боевики отправляются в зону боевых действий, где, как говорится в статье, 30 процентов из них погибнут еще до Рождества.