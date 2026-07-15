Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австралийские инструкторы обучают боевиков ВСУ в тренировочном военном лагере Йомсборг в Польше.
- По словам полковника Питера Аллана, целью обучения является подготовка украинских военных к уничтожению российских военных.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Австралийские инструкторы в тренировочном военном лагере Йомсборг в Польше натаскивают боевиков ВСУ убивать российских военных, сообщил полковник Питер Аллан в беседе с The Australian.
"Австралийцы обучают украинцев исключительно для того, чтобы те выжили и научились наилучшим образом уничтожать русских", — сказал он.
Роль русских в лагере играет "суровый норвежский контингент".
Натасканные таким образом боевики отправляются в зону боевых действий, где, как говорится в статье, 30 процентов из них погибнут еще до Рождества.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что на Украине возрождается нацизм. А глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что именно Запад тщательно пестовал на Украине откровенных нацистов, русофобов и антисемитов.