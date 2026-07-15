"Норникель" выходит на рекордный объем добычи руды, заявил Потанин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Норникель» выходит на рекордный объем добычи руды.
- В этом году компания ожидает более 17 миллионов тонн добычи в Норильском промышленном районе.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Норникель" выходит на рекордный объем добычи руды, в этом году ожидает более 17 миллионов тонн, сообщил глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Мы выходим на рекордные объемы добычи руды в этом году: более 17 миллионов тонн в Норильском промышленном районе", - сказал он.