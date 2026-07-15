Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия сократила поставки сжиженного природного газа в Южную Корею в 1,5 раза до 963 миллионов кубометров по итогам первого полугодия 2026 года.
- По итогам первого полугодия 2026 года Россия стала седьмым крупнейшим поставщиком газа в Южную Корею.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия по итогам января-июня текущего года в 1,5 раза сократила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Корею - до 960 миллионов кубометров, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, по итогам первого полугодия 2026 года Россия экспортировала в Южную Корею СПГ объемом 963 миллиона кубометров. При этом в январе-июне 2025 года объем газовых поставок составлял 1,4 миллиарда кубометров. Таким образом, поставки за год сократились в 1,5 раза.
По итогам первого полугодия РФ стала седьмым крупнейшим поставщиком газа в Южную Корею. В десятку главных экспортеров СПГ вошли также Австралия (8,7 миллиарда кубометров), Малайзия (5,7 миллиарда кубометров), США (3 миллиарда кубометров), Канада (2,8 миллиарда кубометров), Катар и Индонезия (примерно по 2,2 миллиарда кубометров).