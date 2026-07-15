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Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею - РИА Новости, 15.07.2026
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17:42 15.07.2026
Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею

Россия в 1,5 раза сократила поставки СПГ в Южную Корею

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сократила поставки сжиженного природного газа в Южную Корею в 1,5 раза до 963 миллионов кубометров по итогам первого полугодия 2026 года.
  • По итогам первого полугодия 2026 года Россия стала седьмым крупнейшим поставщиком газа в Южную Корею.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия по итогам января-июня текущего года в 1,5 раза сократила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Корею - до 960 миллионов кубометров, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, по итогам первого полугодия 2026 года Россия экспортировала в Южную Корею СПГ объемом 963 миллиона кубометров. При этом в январе-июне 2025 года объем газовых поставок составлял 1,4 миллиарда кубометров. Таким образом, поставки за год сократились в 1,5 раза.
По итогам первого полугодия РФ стала седьмым крупнейшим поставщиком газа в Южную Корею. В десятку главных экспортеров СПГ вошли также Австралия (8,7 миллиарда кубометров), Малайзия (5,7 миллиарда кубометров), США (3 миллиарда кубометров), Канада (2,8 миллиарда кубометров), Катар и Индонезия (примерно по 2,2 миллиарда кубометров).
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