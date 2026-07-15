Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия по итогам января-июня текущего года в 1,5 раза сократила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Корею - до 960 миллионов кубометров, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.