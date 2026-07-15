ЕС и Украина договорились вместе производить ракеты-перехватчики

"ЕС и Украина к 2028 году расширят свое сотрудничество в области оборонной промышленности до уровня совместного производства противоракет", - сказано в тексте.

Также отмечается, что в рамках соглашения по дронам планируется создать совместные предприятия европейских и украинских компаний.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.