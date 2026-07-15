ЕС и Украина договорились вместе производить ракеты-перехватчики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз и Украина планируют к 2028 году начать совместное производство ракет-перехватчиков.
- В рамках оборонно-промышленного партнерства ЕС и Украины планируется создать совместные предприятия европейских и украинских компаний для наращивания производства дронов.
БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Евросоюз и Украина планируют к 2028 году начать совместное производство ракет-перехватчиков, говорится в заявлении Еврокомиссии.
В среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Киеве. Она объявила на пресс-конференции, что ЕС и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство для наращивания производства дронов.
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"ЕС и Украина к 2028 году расширят свое сотрудничество в области оборонной промышленности до уровня совместного производства противоракет", - сказано в тексте.
Также отмечается, что в рамках соглашения по дронам планируется создать совместные предприятия европейских и украинских компаний.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.