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Призывники весной не направлялись в новые регионы, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 15.07.2026
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22:05 15.07.2026
Призывники весной не направлялись в новые регионы, сообщили в Минобороны

МО РФ: призывники в весенний период не направлялись в новые регионы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Призывники в весенний период отправок не направлялись в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
  • В научные и научно-производственные подразделения было направлено 784 человека, а в спортивные роты — 239 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Призывники в весенний период отправок не направлялись в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщили в Минобороны РФ.
МО РФ сообщило о завершении весеннего периода отправок призывников 2026 года.
"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в научные и научно- производственные подразделения было направлено 784 человека, а в спортивные роты 239 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта.
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