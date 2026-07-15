Призывники весной не направлялись в новые регионы, сообщили в Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Призывники в весенний период отправок не направлялись в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
- В научные и научно-производственные подразделения было направлено 784 человека, а в спортивные роты — 239 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Призывники в весенний период отправок не направлялись в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщили в Минобороны РФ.
МО РФ сообщило о завершении весеннего периода отправок призывников 2026 года.
"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в научные и научно- производственные подразделения было направлено 784 человека, а в спортивные роты 239 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта.
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28 марта, 10:59