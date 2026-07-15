Призывники весной не направлялись в новые регионы, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Призывники в весенний период отправок не направлялись в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в научные и научно- производственные подразделения было направлено 784 человека, а в спортивные роты 239 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта.