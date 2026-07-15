"Портовый альянс" обеспечил выгрузку почти 290 тыс вагонов за полгода

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совокупный объем выгрузки железнодорожных вагонов в портах и терминалах группы "Портовый альянс" за первое полугодие составил 289,8 тысячи единиц, что на 8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Среднесуточная обработка вагонов за отчетный период достигла 1601 единицы.

"Увеличение интенсивности обработки грузов стало результатом цифровой синхронизации логистики всех участников транспортной цепочки и высокой технической готовности портового оборудования", - рассказала заместитель начальника управления по технологической организации перевозок и развитию железнодорожного комплекса портов компании Светлана Голышева.

По ее словам, основной объем обработки вагонопотоков обеспечили дальневосточные активы холдинга в условиях высокой загрузки инфраструктуры Восточного полигона. Малый порт в Находке сохранил ритм на уровне прошлого года, обработав за полгода чуть больше 24 тысяч вагонов. Специализированный терминал "Остерра" нарастил выгрузку вагонов на 28% - до 159,4 тысячи единиц, при этом среднесуточный показатель обработки вырос с 687 до 881 вагона. Опережающая динамика на выгрузке позволила предприятию нарастить погрузку на суда почти на треть – до 11,9 миллиона тонн.

"Высокая динамика выгрузки достигнута за счет синхронизации работ на стыке с железной дорогой. Интеграция цифровых платформ холдинга позволяет нам координировать действия портовых диспетчеров, РЖД и владельцев подвижного состава как единую технологическую цепочку", - отметила Голышева.

В мурманском узле операционные результаты портов отражают планомерное изменение структуры грузовой базы под потребности рынка. Мурманский балкерный терминал, специализирующийся на перевалке минеральных удобрений, показал опережающие темпы роста за счет расширения номенклатуры грузов. Выгрузка вагонов на предприятии увеличилась на 38% – до 28,8 тысячи единиц (в среднем 159 вагонов в сутки). Рост обусловлен успешной модернизацией мощностей под новые востребованные экспортные марки продукции. В Мурманском морском торговом порту, напротив, из-за перераспределения угольных маршрутов в сторону Дальнего Востока выгрузка вагонов сократилась и за отчетный период составила 61,4 тысячи единиц (-23%). Для обеспечения загрузки мощностей порта, управляющая компания планомерно диверсифицирует грузовую базу и привлекает альтернативные грузы, включая железорудный концентрат предприятий Заполярья.

Туапсинский балкерный терминал за отчетный период обеспечил выгрузку 16,1 тысячи вагонов, что на 12% меньше, чем годом ранее. Корректировка показателей обусловлена влиянием на погрузку-разгрузку внешних факторов.