Пользователи соцсетей шутят в ожидании погромов во Франции

ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Пользователи социальных сетей публикуют большое количество шуток в ожидании масштабных погромов во Франции после поражения французской сборной в полуфинале чемпионата мира.
"Да, я рада, что уехала из Парижа", - написала одна из пользовательниц социальной сети Х, комментируя итоги матча.
Пользователи также публикуют большое количество сгенерированных изображений горящей Эйфелевой башни и кадров из фильмов и видеоигр, на которых показано разрушение городов.
"Если вы в Париже, даже не пытайтесь выходить на улицы", - написал другой комментатор.
Глава МВД страны Лоран Нуньес в воскресенье заявил, что порядка 70 тысяч полицейских и жандармов будут следить за соблюдением порядка на территории Франции в день полуфинала чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира завершится 19 июля. В другом полуфинале в среду встретятся сборные Англии и Аргентины.