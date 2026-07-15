Пользователи соцсетей шутят в ожидании погромов во Франции

ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Пользователи социальных сетей публикуют большое количество шуток в ожидании масштабных погромов во Франции после поражения французской сборной в полуфинале чемпионата мира.

Ранее сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча в Далласе завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев.

"Да, я рада, что уехала из Парижа", - написала одна из пользовательниц социальной сети Х, комментируя итоги матча.

Пользователи также публикуют большое количество сгенерированных изображений горящей Эйфелевой башни и кадров из фильмов и видеоигр, на которых показано разрушение городов.

"Если вы в Париже, даже не пытайтесь выходить на улицы", - написал другой комментатор.

Глава МВД страны Лоран Нуньес в воскресенье заявил, что порядка 70 тысяч полицейских и жандармов будут следить за соблюдением порядка на территории Франции в день полуфинала чемпионата мира по футболу.