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Пользователи соцсетей шутят в ожидании погромов во Франции - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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00:59 15.07.2026
Пользователи соцсетей шутят в ожидании погромов во Франции

Во Франции шутят про возможные погромы после поражения сборной на ЧМ

© REUTERS / John SibleyСборная Франции по футболу
Сборная Франции по футболу - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / John Sibley
Сборная Франции по футболу. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Пользователи социальных сетей публикуют большое количество шуток в ожидании масштабных погромов во Франции после поражения французской сборной в полуфинале чемпионата мира.
Ранее сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча в Далласе завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев.
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"Да, я рада, что уехала из Парижа", - написала одна из пользовательниц социальной сети Х, комментируя итоги матча.
Пользователи также публикуют большое количество сгенерированных изображений горящей Эйфелевой башни и кадров из фильмов и видеоигр, на которых показано разрушение городов.
"Если вы в Париже, даже не пытайтесь выходить на улицы", - написал другой комментатор.
Глава МВД страны Лоран Нуньес в воскресенье заявил, что порядка 70 тысяч полицейских и жандармов будут следить за соблюдением порядка на территории Франции в день полуфинала чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира завершится 19 июля. В другом полуфинале в среду встретятся сборные Англии и Аргентины.
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