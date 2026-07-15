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В Республике Алтай собрали более миллиона рублей для помощи участникам СВО - РИА Новости, 15.07.2026
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Надежные люди
 
12:43 15.07.2026
В Республике Алтай собрали более миллиона рублей для помощи участникам СВО

На Алтае собрали более миллиона рублей для помощи бойцам СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Республике Алтай за полгода собрали более 1 миллиона рублей для помощи участникам СВО.
  • Жители региона также плетут защитные сети, вяжут носки и свитера, изготавливают талисманы и пишут бойцам теплые письма.
БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Более 1 миллиона рублей собрали в Республике Алтай для помощи участникам СВО за полгода, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Республика Алтай только за последние полгода собрала более 1 миллиона рублей для закупки необходимого бойцам. Помогали народные полки, организации, представители бизнеса и просто неравнодушные жители", - говорится в сообщении.
Помимо денег неравнодушные жители региона плетут защитные сети, вяжут носки и свитера, изготавливают талисманы, а также пишут бойцам теплые письма.
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