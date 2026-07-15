В Республике Алтай собрали более миллиона рублей для помощи участникам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ В Республике Алтай за полгода собрали более 1 миллиона рублей для помощи участникам СВО.

Жители региона также плетут защитные сети, вяжут носки и свитера, изготавливают талисманы и пишут бойцам теплые письма.

БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Более 1 миллиона рублей собрали в Республике Алтай для помощи участникам СВО за полгода, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".

"Республика Алтай только за последние полгода собрала более 1 миллиона рублей для закупки необходимого бойцам. Помогали народные полки, организации, представители бизнеса и просто неравнодушные жители", - говорится в сообщении.