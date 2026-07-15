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Невролог предупредил о грозных последствиях сна в неправильной позе - РИА Новости, 15.07.2026
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13:40 15.07.2026
Невролог предупредил о грозных последствиях сна в неправильной позе

Врач Ратинов: неправильная поза во сне может вызвать хруст и скованность в шее

© ФотоДевушка, испытывающая боль в шейном отделе
Девушка, испытывающая боль в шейном отделе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неправильное положение головы во время сна может привести к напряжению мышц шеи и вызвать головную боль, хруст и скованность в шее, предупредили врач-невролог Андрей Ратинов и категорийный менеджер по подушкам ORMATEK Марина Власова.
  • Привычка подкладывать руку под голову и слишком высокая подушка могут привести к мышечному дисбалансу и боли после пробуждения.
  • Правильно подобранная подушка с учетом формы, высоты, жесткости и наполнителя может помочь избежать дискомфорта в шее.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мышцы шеи напрягаются при неправильном положении головы во сне, что может вызвать головную боль, хруст и скованнность в шее, предупредили врач-невролог Андрей Ратинов и категорийный менеджер по подушкам ORMATEK Марина Власова.
"Неправильное положение головы во время сна приводит к тому, что мышцы шеи остаются в напряжении всю ночь. Это может вызвать головную боль, тяжесть в затылке, хруст и скованность в шее, онемение пальцев рук, а также боль, отдающую в плечо или лопатку", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Ратинова.
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По словам врача, особенно опасна привычка подкладывать руку под голову - она смещает корпус в сторону и заставляет шею находиться в перекрученном положении, что может привести к мышечному дисбалансу и боли после пробуждения. Также он добавил, что слишком высокая подушка может спровоцировать обострение протрузии.
Кроме того, Власова отметила, что избежать дискомфорта помогает правильно подобранная подушка. При выборе важно учитывать форму, высоту, жесткость и наполнитель изделия, добавила специалист. Слишком высокая подушка создает неестественный изгиб шеи и сдавливает сосуды и нервы, а слишком низкая провоцирует мышечные спазмы, заключила она.
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