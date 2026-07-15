Краткий пересказ от РИА ИИ Неправильное положение головы во время сна может привести к напряжению мышц шеи и вызвать головную боль, хруст и скованность в шее, предупредили врач-невролог Андрей Ратинов и категорийный менеджер по подушкам ORMATEK Марина Власова.

Привычка подкладывать руку под голову и слишком высокая подушка могут привести к мышечному дисбалансу и боли после пробуждения.

Правильно подобранная подушка с учетом формы, высоты, жесткости и наполнителя может помочь избежать дискомфорта в шее.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мышцы шеи напрягаются при неправильном положении головы во сне, что может вызвать головную боль, хруст и скованнность в шее, предупредили врач-невролог Андрей Ратинов и категорийный менеджер по подушкам ORMATEK Марина Власова.

"Неправильное положение головы во время сна приводит к тому, что мышцы шеи остаются в напряжении всю ночь. Это может вызвать головную боль, тяжесть в затылке, хруст и скованность в шее, онемение пальцев рук, а также боль, отдающую в плечо или лопатку", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Ратинова.

По словам врача, особенно опасна привычка подкладывать руку под голову - она смещает корпус в сторону и заставляет шею находиться в перекрученном положении, что может привести к мышечному дисбалансу и боли после пробуждения. Также он добавил, что слишком высокая подушка может спровоцировать обострение протрузии.