Полиция покидают центр Парижа, несмотря на ожидаемые беспорядки

ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Колонны полицейских патрулей покидают центр Парижа, несмотря на ожидаемые беспорядки после поражения сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
Большое число полицейских патрулей дежурило в центре города во время и после завершения матча национальной сборной. Колонны полицейских машин покидают центр города несмотря на ожидаемые беспорядки в столице после поражения Франции.
Пользователи социальных сетей после матча опубликовали большое количество шуток в ожидании масштабных погромов и продолжают выкладывать мемы и сгенерированные нейросетью видео разрушений французской столицы.