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Полиция покидают центр Парижа, несмотря на ожидаемые беспорядки - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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01:40 15.07.2026
Полиция покидают центр Парижа, несмотря на ожидаемые беспорядки

РИА Новости: полиция покидают центр Парижа, несмотря на ожидаемые беспорядки

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкПолицейские в Париже
Полицейские в Париже - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Колонны полицейских патрулей покидают центр Парижа, несмотря на ожидаемые беспорядки после поражения сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча в Далласе завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев.
Большое число полицейских патрулей дежурило в центре города во время и после завершения матча национальной сборной. Колонны полицейских машин покидают центр города несмотря на ожидаемые беспорядки в столице после поражения Франции.
Пользователи социальных сетей после матча опубликовали большое количество шуток в ожидании масштабных погромов и продолжают выкладывать мемы и сгенерированные нейросетью видео разрушений французской столицы.
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