Полиция покидают центр Парижа, несмотря на ожидаемые беспорядки

ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Колонны полицейских патрулей покидают центр Парижа, несмотря на ожидаемые беспорядки после поражения сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча в Далласе завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев.

Большое число полицейских патрулей дежурило в центре города во время и после завершения матча национальной сборной. Колонны полицейских машин покидают центр города несмотря на ожидаемые беспорядки в столице после поражения Франции.