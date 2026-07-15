Краткий пересказ от РИА ИИ Финский политик Армандо Мема считает, что конфликт на Украине может завершиться, если Евросоюз прибегнет к дипломатии вместо подпитывания русофобии.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа отказалась от переговоров, и выразил мнение о предпочтительности экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве визави в переговорах между Россией и Европой, хотя выбор остается за европейцами.

Армандо Мема назвал визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев свидетельством того, как Европейский союз превратился в «союз войны», и критиковал ее за выделение средств Украине на покупку оружия.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине завершится сразу же после того, как Евросоюз предпримет дипломатические усилия вместо того, чтобы подпитывать русофобию, так как блок несет "полную ответственность" за продолжение военных действий, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, Путин выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России.

"Лидеры ЕС несут полную ответственность за продолжение конфликта на Украине. Война могла бы закончиться уже сегодня, если бы Евросоюз вместо обострения напряженности и разжигания русофобии вернулся к дипломатии. Нет никаких сомнений в том, что Россия по-прежнему открыта для диалога", - написал Мема в соцсети Х

Финский политик добавил, что Россия заинтересована в восстановлении нормальных отношений и торговли с континентом, а не в нападении на Европу. По его словам, многие лидеры Евросоюза повторяют идею об угрозе со стороны России, когда приходит время предоставить Украине дополнительную военную помощь.

В другой публикации в соцсети X Мема назвал "чистым цирком" сегодняшний визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. По его словам, поездка наглядно свидетельствует о том, как Европейский союз превратился в "союз войны".

"Она (фон дер Ляйен - ред.) грабит граждан ЕС, отбирая у них деньги и отдавая их Украине, чтобы она покупала все больше оружия", - подчеркнул Мема.

Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.