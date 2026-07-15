Москвичей предупредили о дожде с грозой в среду

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайший час, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.

Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.