Москвичей предупредили о дожде с грозой в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в ближайший час ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.
- Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайший час, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.