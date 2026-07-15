Вода ушла из подтопленных четырех жилых домов в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Четыре жилых дома и 57 приусадебных участков, подтопленные после ливней в Забайкальском крае, освободились от воды, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.

Во вторник ведомство сообщило, что циклон принес в край сильные ливни, наиболее интенсивные дожди прошли в Читинском, Тунгокоченском, Чернышевском и Могочинском муниципалитетах, вызвав подъем воды в реках и локальные подтопления автодорог. В том числе оказались подтоплены четыре жилых дома и 57 приусадебных участков.