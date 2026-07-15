Рейтинг@Mail.ru
Вода ушла из подтопленных четырех жилых домов в Забайкалье - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 15.07.2026
Вода ушла из подтопленных четырех жилых домов в Забайкалье

РИА Новости: вода ушла из подтопленных после ливней четырех домов в Забайкалье

© Фото : МЧС Забайкальского края/MAXПаводковая обстановка в Забайкальском крае
Паводковая обстановка в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МЧС Забайкальского края/MAX
Паводковая обстановка в Забайкальском крае
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После ливней в Забайкальском крае произошло подтопление четырех жилых домов и 57 приусадебных участков.
  • Подтопленные участки и дома освободились от воды.
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Четыре жилых дома и 57 приусадебных участков, подтопленные после ливней в Забайкальском крае, освободились от воды, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
Во вторник ведомство сообщило, что циклон принес в край сильные ливни, наиболее интенсивные дожди прошли в Читинском, Тунгокоченском, Чернышевском и Могочинском муниципалитетах, вызвав подъем воды в реках и локальные подтопления автодорог. В том числе оказались подтоплены четыре жилых дома и 57 приусадебных участков.
«
"Те 57 участков и четыре дома, которые были подтоплены, освободились от воды", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос ушла ли вода из подтопленных накануне домов и приусадебных участков.
Сотрудники МЧС России во время ликвидации последствий дождевого паводка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
На Урале ожидается ухудшение паводковой ситуации
Вчера, 16:28
 
ПроисшествияЗабайкальский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала