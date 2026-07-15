Дело исполнителя убийства экс-мэра Луганска Пилавова направили в суд

Краткий пересказ от РИА ИИ Завершено расследование уголовного дела в отношении Геннадия Дорофеева по обвинению в причастности к убийству бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова.

Дорофеев обвиняется в совершении ряда преступлений, включая теракт, незаконное приобретение, передачу, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконное изготовление взрывного устройства.

Уголовное дело в отношении Геннадия Дорофеева направлено в суд, а в отношении соучастников дело выделено в отдельное производство и они объявлены в розыск.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело в отношении исполнителя убийства в 2025 году бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова завершено и направлено в суд, сообщили в СК РФ.

Летом прошлого года правительство ЛНР сообщало, что в центре Луганска произошел взрыв, погиб один человек, трое были ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов. Источник также сообщал РИА Новости, что к взрыву могла быть причастна женщина, она также погибла- вероятно, ее использовали втемную. Взрыв был квалифицирован следствием как теракт.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Геннадия Дорофеева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 3 статьи 205, пунктами "а", "в" части 3 статьи 222.1, части 2 статьи 223.1, части 1 статьи 222.1 УК РФ", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе " Макс ".

Речь в обвинении среди прочего идет о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконном изготовлении взрывного устройства.

"Уголовное дело в отношении Геннадия Дорофеева направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.

В отношении соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.

По данным следствия, в феврале 2022 года организаторы теракта, находясь на Украине, начали подготовку к его совершению. Объектом теракта был выбран бывший мэр Луганска Манолис Пилавов. Уточняется, что Дорофеев согласился на участие в преступлении за вознаграждение. Соучастники финансировали его, консультировали по изготовлению и активации взрывного устройства, а также передавали компоненты для сборки. Обвиняемый после получения пульта управления самостоятельно модернизировал его для увеличения радиуса применения.

Кроме того, в СК отметили, что для совершения теракта была привлечена жительница Брянска, которая не знала о намерениях соучастников. По указке куратора она забрала с территории заброшенного объекта рюкзак со взрывным устройством и отправилась ожидать встречи с Пилавовым, где Дорофеев привел в действие взрывное устройство в рюкзаке.

Уточняется, что в результате теракта экс-мэр Луганска получил ранения и скончался в больнице, женщина погибла на месте.