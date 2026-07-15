КСИР заявил об уничтожении комплекса Patriot в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении комплекса Patriot и установки HIMARS на базе ВС США в Кувейте.
- Удары были нанесены в рамках шестой волны операции «Наср-2».
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении комплекса Patriot и установки HIMARS на базе ВС США в Кувейте.
"Воины наземных и воздушно-космических сил КСИР в рамках шестой волны операции "Наср-2" нанесли ракетные и беспилотные удары по центру спутниковой связи, радару систем ПВО и ПРО, комплексу Patriot на базе США в Кувейте, а также пусковым установкам HIMARS, уничтожив их", - говорится в заявлении КСИР, текст которого приводит агентство Tasnim.