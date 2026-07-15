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США хранят в секрете технологии производства полного комплекса Patriot - РИА Новости, 15.07.2026
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04:14 15.07.2026
США хранят в секрете технологии производства полного комплекса Patriot

РИА Новости: Пентагон засекретил технологии производства комплексов Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Технологии производства полного цикла ЗРК Patriot хранятся в США под грифом секретности.
  • Секретность касается проектирования, разработки и производства компонентов, а также характеристик эффективности, результатов испытаний и конструкции головок самонаведения.
  • США допускают локализацию производства ракет для Patriot за рубежом, например, Япония выпускает по лицензии США ракеты модификации PAC-3, а в Германии разворачивается производство ракет модификации GEM-T.
ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Технологии производства полного цикла ЗРК Patriot, включая проектирование, выпуск компонентов, программное обеспечение и результаты испытаний, хранятся в США под грифом секретности, выяснило РИА Новости, изучив документы Пентагона.
Критические технологии связаны прежде всего с проектированием, а также с данными о разработке и производстве отдельных компонентов, следует из изученных РИА Новости документов. В уведомлении минобороны США о возможной продаже ЗРК Patriot Бахрейну в 2019 году указано, что перечень этих компонентов засекречен на уровне "конфиденциально".
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При этом секретность касается не только самих ракет, но и всей технологической "начинки" комплекса: ноу-хау, характеристик эффективности, результатов испытаний и конструкции головок самонаведения. Часть этих сведений имеет гриф вплоть до уровня "секретно".
В Пентагоне опасаются, что попадание такой информации к технологически развитому противнику поможет ему разработать средства противодействия Patriot или "создать систему со схожими возможностями".
При этом США допускают локализацию производства ракет для Patriot за рубежом. Как ранее выяснило РИА Новости, Япония выпускает по лицензии США ракеты модификации PAC-3, а в Германии разворачивается производство ракет модификации GEM-T.
Согласно бюджету армии США, стоимость одного полного комплекса Patriot оценивается примерно в 1,1 миллиарда долларов.
По открытым данным, в США насчитывается около 15 батальонов Patriot (примерно 60 батарей). В Европе такие системы есть на вооружении Германии, Греции, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании и Швеции. Однако их общий парк заметно меньше американского и оценивается всего в несколько десятков батарей. Украина, по разным оценкам, к настоящему моменту получила от 7 до 10 батарей Patriot.
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