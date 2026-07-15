США хранят в секрете технологии производства полного комплекса Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ Технологии производства полного цикла ЗРК Patriot хранятся в США под грифом секретности.

Секретность касается проектирования, разработки и производства компонентов, а также характеристик эффективности, результатов испытаний и конструкции головок самонаведения.

США допускают локализацию производства ракет для Patriot за рубежом, например, Япония выпускает по лицензии США ракеты модификации PAC-3, а в Германии разворачивается производство ракет модификации GEM-T.

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Технологии производства полного цикла ЗРК Patriot, включая проектирование, выпуск компонентов, программное обеспечение и результаты испытаний, хранятся в США под грифом секретности, выяснило РИА Новости, изучив документы Пентагона.

Критические технологии связаны прежде всего с проектированием, а также с данными о разработке и производстве отдельных компонентов, следует из изученных РИА Новости документов. В уведомлении минобороны США о возможной продаже ЗРК Patriot Бахрейну в 2019 году указано, что перечень этих компонентов засекречен на уровне "конфиденциально".

При этом секретность касается не только самих ракет, но и всей технологической "начинки" комплекса: ноу-хау, характеристик эффективности, результатов испытаний и конструкции головок самонаведения. Часть этих сведений имеет гриф вплоть до уровня "секретно".

Пентагоне опасаются, что попадание такой информации к технологически развитому противнику поможет ему разработать средства противодействия Patriot или "создать систему со схожими возможностями".

При этом США допускают локализацию производства ракет для Patriot за рубежом. Как ранее выяснило РИА Новости, Япония выпускает по лицензии США ракеты модификации PAC-3, а в Германии разворачивается производство ракет модификации GEM-T.

Согласно бюджету армии США, стоимость одного полного комплекса Patriot оценивается примерно в 1,1 миллиарда долларов.