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Сорок кандидатов примут участие в выборах высших должностных лиц субъектов - РИА Новости, 15.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
11:37 15.07.2026
Сорок кандидатов примут участие в выборах высших должностных лиц субъектов

На выборы высших должностных лиц субъектов выдвинули 40 кандидатов от 9 партий

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкУрна для голосования
Урна для голосования - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На сентябрьские выборы высших должностных лиц субъектов выдвинули порядка 40 кандидатов от девяти партий.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Порядка 40 кандидатов от девяти партий выдвинуто на сентябрьские выборы высших должностных лиц субъектов, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Что касается выборов высших должностных лиц, у нас выдвинуто на сей момент 40 кандидатов региональными отделениями девяти партий. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения не предусмотрено. Наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Республике Мордовия, Белгородской и Тверской областях - по шесть кандидатов", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября 2026 года.
Глава государства ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.
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