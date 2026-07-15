Сорок кандидатов примут участие в выборах высших должностных лиц субъектов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На сентябрьские выборы высших должностных лиц субъектов выдвинули порядка 40 кандидатов от девяти партий.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Порядка 40 кандидатов от девяти партий выдвинуто на сентябрьские выборы высших должностных лиц субъектов, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Что касается выборов высших должностных лиц, у нас выдвинуто на сей момент 40 кандидатов региональными отделениями девяти партий. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения не предусмотрено. Наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Республике Мордовия, Белгородской и Тверской областях - по шесть кандидатов", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября 2026 года.
Глава государства ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.