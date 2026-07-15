Претензий к ЦИК за период подачи документов не было, заявила Памфилова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ни одна партия не высказала претензий ЦИК за период подачи документов для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму.
- Партии поблагодарили ЦИК за оперативную работу.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ни одна партия не высказала претензий ЦИК за период подачи документов для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Ни одна партия не высказала претензий, наоборот, только благодарность", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.
Она отметила, что все партии поблагодарили ЦИК за оперативную работу.
"Довольно быстро мы выявляли какие-то технические и иные казусы, вовремя партиям отдавали (документы - ред.) для того, чтобы они могли исправить", - сказала Памфилова.
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12 июля, 18:13