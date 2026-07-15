Претензий к ЦИК за период подачи документов не было, заявила Памфилова

Краткий пересказ от РИА ИИ Ни одна партия не высказала претензий ЦИК за период подачи документов для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму.

Партии поблагодарили ЦИК за оперативную работу.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ни одна партия не высказала претензий ЦИК за период подачи документов для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что все партии поблагодарили ЦИК за оперативную работу.