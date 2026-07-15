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Претензий к ЦИК за период подачи документов не было, заявила Памфилова - РИА Новости, 15.07.2026
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11:32 15.07.2026
Претензий к ЦИК за период подачи документов не было, заявила Памфилова

Памфилова: ни одна партия не высказала претензий ЦИК за период подачи документов

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ни одна партия не высказала претензий ЦИК за период подачи документов для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму.
  • Партии поблагодарили ЦИК за оперативную работу.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ни одна партия не высказала претензий ЦИК за период подачи документов для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Ни одна партия не высказала претензий, наоборот, только благодарность", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.
Она отметила, что все партии поблагодарили ЦИК за оперативную работу.
"Довольно быстро мы выявляли какие-то технические и иные казусы, вовремя партиям отдавали (документы - ред.) для того, чтобы они могли исправить", - сказала Памфилова.
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Элла ПамфиловаГосдума РФЦИК РФ
 
 
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