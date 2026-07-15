Памфилова назвала сроки регистрации кандидатов на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начался период регистрации федеральных списков кандидатов и кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам на выборы депутатов Государственной думы РФ.
- Регистрация продлится до 5 августа.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Период регистрации кандидатов на выборы депутатов Государственной думы РФ продлится до 5 августа, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Сейчас уже начался период регистрации федеральных списков кандидатов и кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, он продлится до 5 августа", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября 2026 года.
Глава государства ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.
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