Овчинский: жители старых домов смогут переехать по КРТ в Филях-Давыдкове

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Жителям семи старых многоквартирных домов в районе Фили-Давыдково на западе Москвы предложат переехать в квартиры в новостройках по проекту комплексного развития территории жилзастройки, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Крупный квартал площадью около 9,5 гектара между улицами Клочкова, Алексея Свиридова и Кутузовским проспектом планируется реорганизовать в рамках проекта КРТ жилой застройки. Сейчас здесь находятся 10 старых домов, три из них включены в программу реновации. Улучшить жилусловия город предложит и их соседям по кварталу из семи не попавших в программу домов", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

По словам чиновника, жильцы смогут проголосовать и решить, переезжать ли им. Постановление, утвержденное правительством Москвы, гарантирует соблюдение прав жителей, добавил он.

Речь идет о семи домах 87-го квартала района Фили-Давыдково, пять из которых расположены на улице Алексея Свиридова, два – на Кутузовском проспекте, заметил руководитель департамента.

В программу КРТ жилзастройки, главным образом, вносятся дома, состояние которых в скором времени сделает их непригодными для проживания или жильцы которых обращались к городу с просьбой включения зданий в программу реновации, напомнили в департаменте градостроительной политики. Первый такой проект на улице Гарибальди в Черемушках власти города одобрили в декабре прошлого года, уточнили там.