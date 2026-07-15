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Овчинский: жители старых домов смогут переехать по КРТ в Филях-Давыдкове - РИА Новости, 15.07.2026
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09:15 15.07.2026
Овчинский: жители старых домов смогут переехать по КРТ в Филях-Давыдкове

Овчинский: жителям семи домов в районе Фили-Давыдково предложат переехать по КРТ

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Жителям семи старых многоквартирных домов в районе Фили-Давыдково на западе Москвы предложат переехать в квартиры в новостройках по проекту комплексного развития территории жилзастройки, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Крупный квартал площадью около 9,5 гектара между улицами Клочкова, Алексея Свиридова и Кутузовским проспектом планируется реорганизовать в рамках проекта КРТ жилой застройки. Сейчас здесь находятся 10 старых домов, три из них включены в программу реновации. Улучшить жилусловия город предложит и их соседям по кварталу из семи не попавших в программу домов", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
По словам чиновника, жильцы смогут проголосовать и решить, переезжать ли им. Постановление, утвержденное правительством Москвы, гарантирует соблюдение прав жителей, добавил он.
Речь идет о семи домах 87-го квартала района Фили-Давыдково, пять из которых расположены на улице Алексея Свиридова, два – на Кутузовском проспекте, заметил руководитель департамента.
В программу КРТ жилзастройки, главным образом, вносятся дома, состояние которых в скором времени сделает их непригодными для проживания или жильцы которых обращались к городу с просьбой включения зданий в программу реновации, напомнили в департаменте градостроительной политики. Первый такой проект на улице Гарибальди в Черемушках власти города одобрили в декабре прошлого года, уточнили там.
На сегодня в Москве на разных стадиях подготовки и выполнения находятся всего свыше 420 проектов КРТ суммарной площадью более 4,5 тысячи гектаров. Программа предполагает формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
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Департамент градостроительной политики г. МосквыВладислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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