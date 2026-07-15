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Иран контролирует ситуацию в Ормузе, считает британский экс-дипломат - РИА Новости, 15.07.2026
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19:41 15.07.2026
Иран контролирует ситуацию в Ормузе, считает британский экс-дипломат

Британский экс-дипломат Форд: Иран полностью контролирует ситуацию в Ормузе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд считает, что Иран полностью контролирует ситуацию с судоходством в Ормузском проливе.
  • Президент США Дональд Трамп заявил о введении морской блокады в отношении Ирана и намерении взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе.
  • Позже Трамп отказался от этой идеи и объявил о планах заключить со странами Персидского залива крупные торговые и инвестиционные соглашения.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Иран полностью контролирует ситуацию с судоходством в Ормузском проливе, таким мнением с РИА Новости поделился бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
"Это является ключом к пониманию всего, что происходит в проливе. Иран полностью контролирует ситуацию. Точка", - сказал Форд.
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Трамп рассказал, почему отказался от сбора за проход через Ормузский пролив
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При этом он усомнился в том, что американские вооруженные силы способны выполнить обещания Вашингтона по обеспечению безопасности судов в Ормузском проливе.
"У Ирана более чем достаточно возможностей, чтобы... ограничить проход", - добавил собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Он также добавил, что Штаты намерены взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе.
Однако уже во вторник американский лидер сообщил, что отказался от этой идеи, объявив, что вместо пошлины за проход судов через Ормузский пролив США заключат со странами Персидского залива крупные торговые и инвестиционные соглашения.
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