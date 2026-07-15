Иран контролирует ситуацию в Ормузе, считает британский экс-дипломат

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд считает, что Иран полностью контролирует ситуацию с судоходством в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп заявил о введении морской блокады в отношении Ирана и намерении взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе.

Позже Трамп отказался от этой идеи и объявил о планах заключить со странами Персидского залива крупные торговые и инвестиционные соглашения.

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Иран полностью контролирует ситуацию с судоходством в Ормузском проливе, таким мнением с РИА Новости поделился бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

"Это является ключом к пониманию всего, что происходит в проливе. Иран полностью контролирует ситуацию. Точка", - сказал Форд.

При этом он усомнился в том, что американские вооруженные силы способны выполнить обещания Вашингтона по обеспечению безопасности судов в Ормузском проливе.

"У Ирана более чем достаточно возможностей, чтобы... ограничить проход", - добавил собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Он также добавил, что Штаты намерены взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе.