В Брянской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области объявлена беспилотная опасность.
- МЧС рекомендовало жителям оставаться дома или направляться в ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 15 июл – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 15.07.2026! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, МЧС рекомендовало направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.