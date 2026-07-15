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В Брянской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 15.07.2026
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13:01 15.07.2026
В Брянской области объявили беспилотную опасность

На территории Брянской области объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Брянской области объявлена беспилотная опасность.
  • МЧС рекомендовало жителям оставаться дома или направляться в ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 15 июл – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 15.07.2026! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, МЧС рекомендовало направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
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ПроисшествияБрянская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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