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В Воронежской и Липецкой областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.07.2026
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11:58 15.07.2026

В Воронежской и Липецкой областях объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ПВО
Боевое дежурство ПВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ПВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронежской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Александр Гусев.
  • Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также объявил об угрозе ракетного обстрела на всей территории региона.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской Липецкой областях, сообщили губернаторы регионов.
"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения", - написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил об угрозе ракетного обстрела.
"Внимание! Ракетная опасность на всей территории Липецкой области", - написал он в канале на платформе "Макс".
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