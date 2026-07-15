В Воронежской и Липецкой областях объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Александр Гусев.
- Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также объявил об угрозе ракетного обстрела на всей территории региона.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской Липецкой областях, сообщили губернаторы регионов.
"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения", - написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил об угрозе ракетного обстрела.
"Внимание! Ракетная опасность на всей территории Липецкой области", - написал он в канале на платформе "Макс".
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