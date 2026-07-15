Лантратова и Лубинец при каждой встрече обмениваются письмами для пленных

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"Мы обмениваемся каждую встречу стопками писем, которые к нам приходят, а потом оперативно отвечаем друг другу и передаем результаты, справки. И люди, стоя с другой стороны, могут получить выплаты, пособия. То есть это гуманитарная миссия. Мы помогаем семьям", - сказала Лантратова в интервью ИС "Вести".