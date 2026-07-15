Лантратова и Лубинец при каждой встрече обмениваются письмами для пленных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Яна Лантратова рассказала, что при каждой встрече с Дмитрием Лубинцом они обмениваются письмами для пленных.
- Сторонам удалось договориться о взаимном посещении военнопленных, об обмене посылками и письмами от родных и близких пленных, а также взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат.
- Единственный канал, который удалось реализовать между Россией и Украиной — это канал связи между омбудсменами.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что при каждой встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом они обмениваются письмами для пленных.
Российский омбудсмен отметила, что канал связи с Лубинцом работает конструктивно и эффективно. Так, уже в первую их встречу сторонам удалось договориться о взаимном посещении военнопленных, об обмене посылками и письмами от родных и близких пленных, а также взаимодействовать в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат.
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"Мы обмениваемся каждую встречу стопками писем, которые к нам приходят, а потом оперативно отвечаем друг другу и передаем результаты, справки. И люди, стоя с другой стороны, могут получить выплаты, пособия. То есть это гуманитарная миссия. Мы помогаем семьям", - сказала Лантратова в интервью ИС "Вести".
Она подчеркнула, что на данный момент, единственный канал, который удалось реализовать между Россией и Украиной - это канал связи между омбудсменами.
Лантратова рассказала о взаимодействии с Лубинцом
27 июня, 16:50