В новосибирском зоопарке родились щенки большеухой лисицы

Краткий пересказ от РИА ИИ В зоопарке Новосибирска впервые родились четыре щенка большеухой лисицы.

Щенки активно осваивают вольер и проводят много времени на улице.

У большеухих лисиц сильно развито родительское поведение, они действуют слаженно и заботливо.

НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Четыре щенка большеухой лисицы впервые родились в зоопарке Новосибирска, сообщило учреждение.

"В нашем зоопарке подрастают четыре щенка большеухой лисицы — они появились на свет 4 июня… Это первое потомство этого вида в нашем зоопарке", - говорится в сообщении.

В зоопарке рассказали, что малыши уже активно осваивают вольер. Они много времени проводят на улице, с увлечением играют друг с другом и родителями. Причем за порядком в семье следят оба родителя.

Самец регулярно патрулирует территорию и контролирует происходящее в вольере. При малейшей опасности родители мгновенно уводят лисят в домик, а затем занимают позиции у входа, надежно его прикрывая.

"У большеухих лисиц очень развито родительское поведение. Они действуют слаженно: сначала прячут потомство, затем сами занимают оборонительную позицию. Даже во время кормления самец ведет себя максимально заботливо — сначала пропускает малышей, потом самку, и только потом ест сам", — отмечает зоолог Анна Бушнева.