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В новосибирском зоопарке родились щенки большеухой лисицы - РИА Новости, 15.07.2026
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12:31 15.07.2026
В новосибирском зоопарке родились щенки большеухой лисицы

В новосибирском зоопарке впервые родились четыре щенка большеухой лисицы

© Фото : Новосибирский зоопарк/TelegramДетеныш большеухой лисицы
Детеныш большеухой лисицы - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Новосибирский зоопарк/Telegram
Детеныш большеухой лисицы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В зоопарке Новосибирска впервые родились четыре щенка большеухой лисицы.
  • Щенки активно осваивают вольер и проводят много времени на улице.
  • У большеухих лисиц сильно развито родительское поведение, они действуют слаженно и заботливо.
НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Четыре щенка большеухой лисицы впервые родились в зоопарке Новосибирска, сообщило учреждение.
"В нашем зоопарке подрастают четыре щенка большеухой лисицы — они появились на свет 4 июня… Это первое потомство этого вида в нашем зоопарке", - говорится в сообщении.
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В зоопарке рассказали, что малыши уже активно осваивают вольер. Они много времени проводят на улице, с увлечением играют друг с другом и родителями. Причем за порядком в семье следят оба родителя.
Самец регулярно патрулирует территорию и контролирует происходящее в вольере. При малейшей опасности родители мгновенно уводят лисят в домик, а затем занимают позиции у входа, надежно его прикрывая.
"У большеухих лисиц очень развито родительское поведение. Они действуют слаженно: сначала прячут потомство, затем сами занимают оборонительную позицию. Даже во время кормления самец ведет себя максимально заботливо — сначала пропускает малышей, потом самку, и только потом ест сам", — отмечает зоолог Анна Бушнева.
Большеухая лисица – это хищник из семейства псовых. Она мельче обычной лисы, но с непропорционально большими ушами. Встречается в основном в Африке.
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