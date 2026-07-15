Ребенок в Новосибирске коснулся водосточной трубы и умер от удара током

НОВОСИБИРСК, 15 июл — РИА Новости. Десятилетний мальчик в Новосибирске погиб после того, как прикоснулся к водосточной трубе, оказавшейся под напряжением, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Новосибирской области.