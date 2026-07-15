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Ребенок в Новосибирске коснулся водосточной трубы и умер от удара током - РИА Новости, 15.07.2026
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11:58 15.07.2026 (обновлено: 15:54 15.07.2026)
Ребенок в Новосибирске коснулся водосточной трубы и умер от удара током

Мальчик в Новосибирске дотронулся до водосточной трубы и умер от удара током

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирске десятилетний мальчик погиб от удара электрическим током после того, как прикоснулся к водосточной трубе под напряжением.
  • Возбуждено уголовное дело.
НОВОСИБИРСК, 15 июл — РИА Новости. Десятилетний мальчик в Новосибирске погиб после того, как прикоснулся к водосточной трубе, оказавшейся под напряжением, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Новосибирской области.
По данным следствия, вечером 13 июля десятилетний мальчик гулял у одного из домовладений на улице Станичной в Дзержинском районе Новосибирска.
"Малолетний прикоснулся к водосточной трубе, находящейся под электрическим напряжением, и получил удар электрическим током. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного первой частью статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы.
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