Спасатели на реке Обь в Железнодорожном районе Новосибирска, где ребенок провалился в полынью

Спасатели на реке Обь в Железнодорожном районе Новосибирска, где ребенок провалился в полынью

В Новосибирске нашли тело девочки, провалившейся под лед в феврале

Краткий пересказ от РИА ИИ Восьмилетняя девочка провалилась под лед в Новосибирске в районе микрорайона "Ясный берег" 13 февраля и пропала.

Тело девочки обнаружили две недели назад ниже по течению реки Обь в районе дачного поселка Кудряшовский.

Поисковые работы проводились несколько недель, в них участвовали спасатели и добровольцы, но зимой поиски результата не принесли.

НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Тело девочки, провалившейся под лед в Новосибирске в феврале, удалось найти ниже по течению реки только сейчас, сообщил журналистам главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов.

Восьмилетняя девочка 13 февраля в Новосибирске находилась без присмотра взрослых у реки Обь в районе микрорайона "Ясный берег" и, предположительно, провалилась в полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Благодаря видео с камер наблюдения установлено, что ребенок находился на реке один. Девочка шла по льду с надувной плюшкой.

"Девочку нашли буквально две недели назад… Нашли ниже по течению в районе Кудряшей (дачный поселок Кудряшовский – ред.) на реке Обь", - сказал Кудинов.

Он отметил, что поисковые работы начались сразу после предположительного провала девочки под лед и не останавливались несколько недель. Спасатели обследовали акваторию Оби с применением подводных аппаратов с камерами, сверлили лунки во льду, куда опускали эхолоты. Однако зимой поиски результата не принесли.