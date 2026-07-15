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В Новосибирске нашли тело девочки, провалившейся под лед в феврале - РИА Новости, 15.07.2026
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09:15 15.07.2026
В Новосибирске нашли тело девочки, провалившейся под лед в феврале

В Новосибирске нашли тело девочки, провалившейся под лед в Оби в феврале

© Фото : СК России по Новосибирской областиСпасатели на реке Обь в Железнодорожном районе Новосибирска, где ребенок провалился в полынью
Спасатели на реке Обь в Железнодорожном районе Новосибирска, где ребенок провалился в полынью - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : СК России по Новосибирской области
Спасатели на реке Обь в Железнодорожном районе Новосибирска, где ребенок провалился в полынью
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восьмилетняя девочка провалилась под лед в Новосибирске в районе микрорайона "Ясный берег" 13 февраля и пропала.
  • Тело девочки обнаружили две недели назад ниже по течению реки Обь в районе дачного поселка Кудряшовский.
  • Поисковые работы проводились несколько недель, в них участвовали спасатели и добровольцы, но зимой поиски результата не принесли.
НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Тело девочки, провалившейся под лед в Новосибирске в феврале, удалось найти ниже по течению реки только сейчас, сообщил журналистам главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов.
Восьмилетняя девочка 13 февраля в Новосибирске находилась без присмотра взрослых у реки Обь в районе микрорайона "Ясный берег" и, предположительно, провалилась в полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Благодаря видео с камер наблюдения установлено, что ребенок находился на реке один. Девочка шла по льду с надувной плюшкой.
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"Девочку нашли буквально две недели назад… Нашли ниже по течению в районе Кудряшей (дачный поселок Кудряшовский – ред.) на реке Обь", - сказал Кудинов.
Он отметил, что поисковые работы начались сразу после предположительного провала девочки под лед и не останавливались несколько недель. Спасатели обследовали акваторию Оби с применением подводных аппаратов с камерами, сверлили лунки во льду, куда опускали эхолоты. Однако зимой поиски результата не принесли.
В поисках девочки как зимой, так и летом участвовали большое количество добровольцев, добавил он.
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