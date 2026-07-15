В Новосибирске девочке удалили опухоль размером с кулак

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи детской горбольницы №1 Новосибирска успешно прооперировали девятилетнюю девочку с опухолью в яичнике.

Опухоль оказалась доброкачественной тератомой, яичник пришлось удалить.

Прогноз на полное восстановление ребенка после операции благоприятный.

НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Врачи детской горбольницы №1 Новосибирска успешно прооперировали девятилетнюю девочку, у которой в яичнике выросла опухоль размером с кулак, сообщает минздрав Новосибирской области.

Детский хирург Денис Быков пояснил, что в больницу поступила девочка с болями в животе. Изначально врачи думали, что это аппендицит, однако на диагностической лапароскопии специалисты увидели у девочки в правом яичнике огромную опухоль – тератому.

"Опухоль была размером с кулак, под ее весом яичник перекрутился и некротизировался. Поэтому его пришлось удалить. Новообразование отправили на гистологию, диагноз подтвердился – зрелая тератома. Ребенка уже выписали и направили к детскому онкологу", - говорится в сообщении.

По словам хирурга, опухоль оказалась доброкачественной и прогноз на полное восстановление ребенка после операции благоприятный.