Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске девочке удалили опухоль размером с кулак - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
07:37 15.07.2026
В Новосибирске девочке удалили опухоль размером с кулак

В Новосибирске девятилетней девочке удалили опухоль размером с кулак

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОперация
Операция - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Операция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи детской горбольницы №1 Новосибирска успешно прооперировали девятилетнюю девочку с опухолью в яичнике.
  • Опухоль оказалась доброкачественной тератомой, яичник пришлось удалить.
  • Прогноз на полное восстановление ребенка после операции благоприятный.
НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Врачи детской горбольницы №1 Новосибирска успешно прооперировали девятилетнюю девочку, у которой в яичнике выросла опухоль размером с кулак, сообщает минздрав Новосибирской области.
Детский хирург Денис Быков пояснил, что в больницу поступила девочка с болями в животе. Изначально врачи думали, что это аппендицит, однако на диагностической лапароскопии специалисты увидели у девочки в правом яичнике огромную опухоль – тератому.
"Опухоль была размером с кулак, под ее весом яичник перекрутился и некротизировался. Поэтому его пришлось удалить. Новообразование отправили на гистологию, диагноз подтвердился – зрелая тератома. Ребенка уже выписали и направили к детскому онкологу", - говорится в сообщении.
По словам хирурга, опухоль оказалась доброкачественной и прогноз на полное восстановление ребенка после операции благоприятный.
"Тератомы в практике хирургического отделения нашей больницы встречаются редко, один раз в пару лет. Как правило, у детей тератомы выявляются в более раннем возрасте. Они могут быть разной локализации", – рассказал Быков.
Пациент с мамой и врачами Юрием Кулябиным и Анастасией Лейкехман - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Новосибирске спасли ребенка со сложнейшим пороком сердца
30 октября 2025, 09:09
 
Хорошие новостиНовосибирскНовосибирская областьЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала