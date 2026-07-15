В Новосибирске девочке удалили опухоль размером с кулак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врачи детской горбольницы №1 Новосибирска успешно прооперировали девятилетнюю девочку с опухолью в яичнике.
- Опухоль оказалась доброкачественной тератомой, яичник пришлось удалить.
- Прогноз на полное восстановление ребенка после операции благоприятный.
НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Врачи детской горбольницы №1 Новосибирска успешно прооперировали девятилетнюю девочку, у которой в яичнике выросла опухоль размером с кулак, сообщает минздрав Новосибирской области.
Детский хирург Денис Быков пояснил, что в больницу поступила девочка с болями в животе. Изначально врачи думали, что это аппендицит, однако на диагностической лапароскопии специалисты увидели у девочки в правом яичнике огромную опухоль – тератому.
"Опухоль была размером с кулак, под ее весом яичник перекрутился и некротизировался. Поэтому его пришлось удалить. Новообразование отправили на гистологию, диагноз подтвердился – зрелая тератома. Ребенка уже выписали и направили к детскому онкологу", - говорится в сообщении.
По словам хирурга, опухоль оказалась доброкачественной и прогноз на полное восстановление ребенка после операции благоприятный.
"Тератомы в практике хирургического отделения нашей больницы встречаются редко, один раз в пару лет. Как правило, у детей тератомы выявляются в более раннем возрасте. Они могут быть разной локализации", – рассказал Быков.
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