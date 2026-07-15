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Прокуратура Парижа выступила против освобождения россиянки Новиковой - РИА Новости, 15.07.2026
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15:59 15.07.2026 (обновлено: 21:05 15.07.2026)
Прокуратура Парижа выступила против освобождения россиянки Новиковой

Прокуратура Парижа выступила против освобождения Новиковой под судебный надзор

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Парижа высказалась против освобождения под судебный надзор российской активистки Анны Новиковой, задержанной во Франции по делу о шпионаже.
  • Следственный судья Парижа в среду допросит Новикову по делу о шпионаже после того, как ее адвокат подал новое ходатайство об освобождении подзащитной под судебный надзор.
ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости. Прокуратура Парижа высказалась против освобождения под судебный надзор задержанной во Франции по делу о шпионаже российской активистки, основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой, сообщил РИА Новости ее адвокат Филипп де Вель.
Следственный судья Парижа в среду допросит Новикову по делу о шпионаже. До начала заседания адвокат рассказал агентству, что 7 июля он подал новое ходатайство об освобождении своей подзащитной под судебный надзор.
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"На данный момент у меня, к сожалению, имеется заключение прокуратуры, которая выступила против нового ходатайства об освобождении, поданного 7 июля", - сказал де Вель.
После заключения прокуратуры окончательное решение по этому вопросу должен принять суд.
Ранее суд Парижа уже отклонял прошение об освобождении активистки под судебный контроль. Адвокат назвал это политическим решением.
Герой России, представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму Евгений Поддубный, комментируя дело Новиковой, в среду заявил, что ее будут судить за убеждения и за правду, и призвал поддержать россиянку.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.
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